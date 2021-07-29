أول مطعم للحيوانات الأليفة في مدينة شنجهاي

افتتح أول مطعم يقدم الوجبات للحيوانات الأليفة في مدينة شنجهاي في الصين مؤخراً وجذب العديد من مالكيها، ويقع المطعم في مكان مميز ويطل على منطقة الواجهة البحرية Xuhui على طول نهر شنجهاي، كما أشار القائمون على المطعم إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة قد حجزوا بالفعل طاولات طوال الشهر المقبل. ولا يسمح المطعم بتناول الطعام البشري، ويمكن للبشر فقط مشاهدة حيواناتهم الأليفة وهي تستمتع بطعامهم داخل المكان، وتتضمن قائمة الطعام، أكثر من 20 نوعاً من الأطعمة الحصرية للحيوانات الأليفة وتتراوح أسعار الأطباق من 19.9 يوان إلى 198 يوان.

وهناك أربع فئات من الأطعمة التي يتم تقديمها في هذا المطعم: الأطعمة الطازجة والوجبات الخفيفة والحلويات والأطعمة المخبوزة. وتتراوح الأسعار من 19 يواناً (3 دولارات أمريكية) إلى 69 يواناً باستثناء الوجبات المخصصة.

ومع مشهد الأثاث وتجهيز المطعم المميز يستخدم المطعم لونين مميزين الأصفر والأزرق، والذي يمكن للحيوانات الأليفة تمييزه، كما يوفر المطعم المساحات الخضراء الوفيرة داخل المطعم بشكل قريب من الطبيعة، والمتجر مليء أيضاً بالزخارف المتعلقة بالقطط والكلاب.

وقال مديرو المطعم إنهم ملتزمون بالترويج للطعام الطازج لأصحاب الفراء لأن الطعام المنتفخ ليس الخيار الأفضل للصحة.