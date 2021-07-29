المجرّات والكواكب والأبراج في مشروع الفلكي الصغير

اللاذقية- مروان حويجة

تواصلت في دار الأسد للثقافة في اللاذقية فعاليات النشاط العلمي التفاعلي لمشروع “الفلكي الصغير” الذي تقيمه الجمعية الفلكية السورية في اللاذقية بالتعاون مع جمعية مكتبة الأطفال العمومية تحت عنوان “الكوكبات والأبراج”.

بدأ الدكتور مضر ديوب رئيس الجمعية رحلته مع الأطفال بالتعريف عن الكوكبات وعددها وموقعها في السماء، والفرق بينها وبين الأبراج، وقدّم شرحاً تعريفياً عن علم الفلك وفن التنجيم، وتخلّل اللقاء أسئلة تفاعلية مع الأطفال لزيادة روح المنافسة والمشاركة فيما بينهم، وتضمن اللقاء عرض فيديوهات توضيحية لفتت انتباه الأطفال وحفّزتهم على طرح الأسئلة والاستفسارات بما أغنى أجواء ومحتوى النشاط ليغدو محطة علمية حوارية تفاعلية شارك فيها عضو مجلس الإدارة في الجمعية الفلكية السورية الاختصاصية أماني ديوب وربا حسين من فريق الفلكي الصغير وعضو الجمعية مصطفى مسطو.

كما أقامت جمعية مكتبة الأطفال العمومية نشاطاً علمياً فلكياً في مقرّ فرع الجمعية في بسنادا أبحر فيها المشاركون في فضاءات مجرّات هذا الكون الفسيح للتعرف عليها واستكشافها ضمن سلسلة النشاطات التي يقيمها “مشروع الفلكي الصغير”، واستهلّ الدكتور مضر ديوب أيضاً النشاط بالتعريف عن المجرّات، أنواعها وأحجامها، وعن مجرتنا درب التبانة وصفاتها وتخلل النشاط فيديوهات توضيحية ومبسّطة عن المعلومات التي تضمنتها الجلسة، وتلا ذلك فقرة تدريبية بالأشغال اليدوية والورقية لصنع ورسم لوحة فضائية.