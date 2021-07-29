بحضور السباعي.. “الطاقات البديلة واستخداماتها” في ملتقى اقتصادي

حلب – معن الغادري:

استضافت جامعة حلب اليوم الملتقى الاقتصادي الذي اقامه فرعا حلب وجامعة حلب للحزب تحت عنوان / الطاقات البديلة واستخداماتها / وذلك بحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي.

وفي مداخلة له أكد الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة أن المطلوب الان العمل بآلية تفكير جديدة وتفعيل التشاركية بين جميع القطاعات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة ، مبيناً أن الوزارة ستقدم كل الدعم الممكن والتسهيلات المطلوبة لدفع العملية الانتاجية في هذا القطاع الحيوي ، وأشار صباغ إلى أن وزارة الصناعة تمتلك معمل لانتاج الالواح الشمسية لتوليد الطاقة بالتشاركية مع وزارة الكهرباء وتوقف انتاجه بسبب الحرب على سورية و حالياً يتم العمل على إعادة تأهيله تمهيداً لإدخاله مرحلة الانتاج لاحقاً ، مؤكداً أن الحكومة تولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة كونه يشكل أحد أهم دعائم النهوض الاقتصادي والتنموي .

وتحدث كل من الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة والدكتور خلدون حافظ عضو الهيئة تدريسية في كلية الهندسة التقنية ، وبينا أهمية الاعتماد على الطاقة البديلة وكيفية استخدامها ، وضرورة تقديم التسهيلات والتشريعات لتوطين هذه الصناعة ، لما لها من أهمية في تدعيم القطاعات الصناعية والزراعية والمنزلية والتقليل من الهدر وتوفير الكثير من الاموال التي تحتاجها توليد الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرئيسية ، مستعرضين تجارب بعض الدول في هذا المجال .

بدوره تداخل المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مؤكداً أن وجود البيئة التشريعية المحفزة هو أمر بغاية الأهمية لتشجيع كافة الفعاليات للتوجه نحو الطاقات المتجددة لافتاً إلى أنه في عام 2011 تم تقديم مقترح من الغرفة لادراجه ضمن قانون الاستثمار يدعو لإعطاء محفزات للفعاليات الاقتصادية التي تستخدم الطاقات المتجددة منها ما هو محفز ضريبي ، وتم إعادة تقديم ذات المقترح عام 2016 ولكن قانون الاستثمار الذي صدر مؤخراً لم يتضمن اية محفزات في هذا الاطار .

وشهد الملتقى مداخلات عدة من الحضور أغنت الحوار ، وركزت بمجملها على ضرورة إصدار تشريعات جديدة وتقديم كل التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي والانتاجي .

حضر الملتقى الرفيق الدكتور ابراهيم الحديد أمين فرع جامعة حلب للحزب ورئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان وعضوا قيادتي فرعي الحزب في المدينة والجامعة محمد ربيع نبهان والدكتور لؤي شاشاتي رئيسا المكتبين المختصين وفعاليات حزبية وعلمية .