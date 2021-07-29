بعد زلزال قوي.. صافرات الإنذار من تسونامي في ألاسكا

دوت صفارات الإنذار من تسونامي في المناطق الساحلية لشبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، بعد تسجيل زلزال فاقت قوته 8 درجات في وقت متأخر من الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ونشرت السلطات الأمريكية خارطة لانتشار موجات تسونامي المحتملة في المحيط الهادئ. وحسب الخارجة، فقد تصل تسونامي إلى سواحل روسيا واليابان والفلبين وأستراليا ونيوزيلاندا في غضون فترة تتراوح بين 6 ساعات و15 ساعة.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، الذي قدر قوة الزلزال بـ8.1 درجة، تحذيراً من حدوث موجات تسونامي تشمل الأراضي الأمريكية في غوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً.

وحسب تقدير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فإن قوة زلزال ألاسكا بلغت 8 درجات وإنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أن ألاسكا هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادئ في الولايات المتحدة والذي يضم أربع ولايات أخرى هي واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا وهاواي.