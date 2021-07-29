تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط

موقع “بولدسكاي” Boldsky، المعني بالشؤون الصحية يقدّم حلاً سهلاً وبسيطاً قد يخلصك من “الكرش” خلال 20 يوماً فقط، والأجمل أن ذلك الحل السحري موجود في كل مطبخ لذا فالأمر سهل جداً بالنسبة للسيدات على الأخص، وهذا الحل السحري يكمن في أحد التوابل الشهيرة.. هو الكمون.

وقدم الموقع مجموعة من الطرق المختلفة لاستخدام الكمون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها، وتشمل:

*مشروب الكمون: حيث يتم خلط ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون ويتم نقعه في الماء طوال الليل وتغلي تلك البذور في الصباح، ثم يصفى لإزالة البذور وتضاف إلى المشروب نصف ليمونة. وينصح بشرب ذلك الخليط على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوعين لفقدان الوزن بشكل سريع.

*الكمون مع الليمون والزنجبيل: تعتبر واحدة من أكثر الطرق الفعالة لإنقاص الوزن حيث يتم بإضافة بذور الكمون لطبق من الخضراوات، مع إضافة الليمون والزنجبيل، ثم يتم تناول الطبق خلال وجبة العشاء.

*الكمون بالعسل: يتم تحضيره عن طريق إذابة 3 غرامات من مسحوق الكمون في الماء، ثم نضيف إليه بضع قطرات من العسل، ليشرب يومياً بانتظام وسيتم ملاحظة الفارق بعد أيام قليلة.

*الكمون باللبن: ويتم تحضيره بإضافة ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 غرامات من اللبن ويتم تناوله يومياً.

وينصح خبراء التغذية بالمواظبة على تلك الوصفات لثلاثة أسابيع متصلة وملاحظة الفرق الكبير في نهاية المدة، حيث على الأغلب سيختفي “الكرش” مع أمل بألا يرجع مجدداً.