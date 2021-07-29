دراسة لاعتماد الميزان لضبط أوزان أسطوانات الغاز

دمشق – رامي سلوم

اعتبرت مصادر في وزارة النفط أن تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا تحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية، مؤكداً لـ”البعث” على أهمية تفعيل ثقافة الشكوى للحد من التجاوزات.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع السدادات يمكن اعتباره في طور الملغى كونه لا يحقق الجدوى المطلوبة، مبيناً أن وزن أسطوانة الغاز يجب أن يكون 24 كغ و200 غرام، وأن أي خلل في هذا الوزن يعني تلاعب في الكمية، مطالباً المستهلكين بإبلاغ الوزارة عن الممارسات السلبية في السوق، وممارسة دورهم الفعال والدفاع عن حقوقهم من خلال الشكوى، متسائلاً كيف ستعرف الجهات المسؤولة بالمخالفات في حال عدم الإبلاغ عنها..؟!

وبينت المصادر أن الوزارة تدرس إلزام الموزعين باعتماد ميزان خاص لأسطوانات الغاز ليتمكن المتعاملين من التأكد من وزن الأسطوانة قبل استلامها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توزيع المادة المتوافرة بعدالة وفقاً للتوريدات، وأن المرحلة الحالية ستنتهي قريباً.

ووصل سعر الأسطوانة إلى 60 ألف ليرة سورية في السوق السوداء وبوزن منقوص، كما وصل سعر تعبئة الغاز “السفاري” إلى 20 ألف ليرة سورية، ما زاد من معاناة المستهلكين ووضعهم تحت ضغوط لا يستطيعون التعايش معها.