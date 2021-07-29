رغم كثرة الأعطال.. دراجات اللاذقية تواصل تدريباتها وتنتظر الدعم

اللاذقية – خالد جطل

عملاً بشعار “الأمل بالعمل”، تواصل اللجنة الفنية للدراجات الهوائية في اللاذقية نشاطها دون توقف رغم ضيق ذات اليد، وضعف الإمكانيات المتوفرة للعبة على مستوى المحافظة، وفقاً لما صرحت به رئيسة اللجنة رباب حسن لـ “البعث”، والتي أكدت أن دراجات اللاذقية لن تتوقف رغم المصاعب التي تواجهها، وهناك إصرار وإرادة من الجميع للعمل والتدريب المتواصل وفق الإمكانيات المتوفرة، حيث تتواصل التدريبات استعداداً لبطولة الأندية التي ستقام بمناسبة أداء القسم، وليكون فريق المحافظة بأتم الجهوزية لأي استحقاق قادم.

وبيّنت حسن أن عودة اللاعبين واللاعبات للتدريب تأتي بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث انقطع الجميع عن التدريب لفترة، ثم تلتها فترة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وحالياً يتدرب اللاعبون بشكل يومي ولمسافات متعددة وفق عدة مسارات، حيث يتم التدريب على طريق اوتستراد حلب الجديد ومسافته 30 كم، ومسار آخر على طريق القصر “لفة الشبطلية” ومسافته 24 كم، كاشفة عن معاناة يومية، حيث تتعرّض الدراجات للأعطال أثناء فترات التمرين، ما يؤدي في بعض المراحل لإيقاف التدريب، وعدم إكماله حتى نهاية المسار.

وتمنّت حسن أن يكون هناك دعم للعبة عبر تقديم دراجات جديدة لمحافظة اللاذقية لتكون عوناً للاعبين لتجاوز مصاعب الأعطال المتكررة للدراجات القديمة التي تؤثر سلباً على أداء اللاعبين ونتائجهم في المسابقات التي يشاركون بها.