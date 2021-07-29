ضبوط بـ 188 مليوناً.. التعديات على الكهرباء ما زالت مستمرة في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

ضبطت مديرية مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية ٣٧٨٠ مخالفة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر المهندس ماهر غصن مدير مديرية مراقبة الشبكات لـ “البعث” أنّه تمّ تنظيم الضبوط بهذه المخالفات، وقد بلغ عدد الضبوط المنزلية ٣٤٣١ ضبطاً منزلياً، أما غير المنزلية فـ ٣٤٩ ضبطاً، مبيّناً أن الطاقة المستجرّة بشكل مخالف بلغت ٩١٥٦٠٦٣ كيلو واط ساعي تصل قيمتها الإجمالية المقدّرة إلى نحو 188 مليون ليرة.

وأشار غصن إلى أن القيمة الإجمالية التي جرى تحصيلها لغاية تاريخه عن هذه المخالفات بلغت أكثر من 100 مليون ليرة، وهذه القيمة تشمل إجمالي عدد الضبوط المحصّلة البالغ عددها 2327 ضبطاً، وقد تمّت إحالة 3207 منها إلى القضاء، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مهام مديرية مراقبة الشبكات في مجال إزالة المخالفات بما ينعكس على الشبكة الكهربائية ووثوقيتها وتخفيف الهدر الفني المادي والمالي، وذلك من خلال الجولات اليومية لضبط حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وإزالة التعديات على الشبكة العامة.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن مثل هذه المخالفات واستجرار الطاقة بشكل مخالف يؤدي إلى حدوث أعطال فنيّة في الشبكة ما يتسبّب بانقطاع التيار خلال فترة وصل التيار والتغذية.

الجدير ذكره أنه ومع كل تلك الإجراءات والضبوط ما زالت التعديات مستمرة والاستجرار غير المشروع الذي يتسبّب بفصل التغذية عن تجمّع سكني أحياناً من المحوّلة على حساب حق المشتركين في التزود بالطاقة خلال فترة التغذية وخارج فترة التقنين!.