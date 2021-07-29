غزال يحمل آمال التتويج في اولمبياد طوكيو

ستكون الأنظار موجّهة فجر غد الجمعة إلى الملعب الأولمبي في طوكيو الذي سيحتضن تصفيات الوثب العالي ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي سيشارك فيها لاعب منتخبنا الوطني مجد الدين غزال الذي يعوّل عليه الكثير لتحقيق إنجاز وربما ميدالية تعيد رياضتنا إلى جدول الميداليات الأولمبية للمرة الأولى منذ اولمبياد أثينا قبل 17 عاماً.

غزال سيدخل التصفيات فجر الغد إلى جانب 31 لاعباً أبرزهم القطري معتز برشم، والأوكراني أندريه بروتسينكو، وفي حال تجاوز مرحلة التصفيات فإن نجمنا سيكون على موعد يوم السبت المقبل مع المرحلة النهائية.

مدربنا الوطني عماد السراج، الذي يرافق الغزال في الرحلة الأولمبية، أكد في اتصال مع “البعث” أن تحضير بطلنا غزال انحصر بشكل عام بمعسكر داخلي، تخلله معسكر خارجي في سلطنة عمان لم يكتمل بسبب وباء كورونا، وإغلاق المرافق الرياضية، حيث استمر المعسكر مدة شهرين ونصف فقط، بالإضافة لعدم الحصول على التأشيرات اللازمة لخوض بعض الملتقيات الدولية عالية المستوى باستثناء مشاركة واحدة بعد فترة التحضير في لقاء إيران الدولي.

وأشار السراج إلى أن الغزال تعافى مؤخراً من إصابة تعرّض لها منذ شهرين ونصف وأثرت بشكل كبير على خوض الكثير من التدريبات التي من المفترض تنفيذها بالخطة التدريبية، مضيفاً: نأمل في المشاركة بالاولمبياد أن يكون بأفضل حال رغم هذه المعوقات وغيرها، وهي خارجة عن إرادتنا وإرادة المكتب التنفيذي ولظروف قاهرة من معسكرات، وعدم مشاركة في بطولات لمدة سنتين، وعدم تواجد مدرب مرافق بشكل دائم، وكذلك اتحاد متابع ومسهل للأمور الإدارية، كل هذا من شأنه أن يؤثر على وصول اللاعب لإنجاز بمستوى عالمي، وهو مطالب أن يحافظ على مستواه وألقه، وشدد السراج على أنه رغم كل الصعوبات إلا أن بطلنا الغزال يسعى جاهداً لتقديم أفضل ما لديه لتمثيل الوطن أفضل تمثيل، وتقديم ما يطمح له.

يذكر أن الغزال شارك ثلاث مرات سابقة في الدورات الأولمبية، ففي اولمبياد بكين 2008 حلّ في المركز 24 من أصل 40، كما حقق في اولمبياد لندن 2012 المركز 28 من أصل 35 مشاركاً، وفي اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تأهل إلى الأدوار النهائية مع مشاركة 44 لاعباً وحلّ بعدها سابعاً.

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