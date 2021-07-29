مهرجان سلطان الأطرش.. محطة للإبداع الثقافي والفكري

السويداء- رفعت الديك

انطلقت في قصر الثقافة بمدينة السويداء أمس فعاليات مهرجان المجاهد سلطان باشا الأطرش السادس للإبداع الثقافي، تحت عنوان: المجاهد الكبير حسين مرشد رضوان، ويستمر لغاية 31 من الشهر الجاري.

حفيد سلطان باشا الأطرش المهندس ثائر الأطرش قال: إن ما يجري اليوم لا يشبه ما ناضل من أجله الأجداد، داعياً إلى كلمة سواء، ونبذ كل من سوّلت له نفسه العبث بوطنه، وهدر دم أهله، احتراماً لدماء الشهداء الذين ضحوا ومازالوا يضحون من أجل عزة وكرامة الوطن.

وعدّد محافظ السويداء همام دبيات مناقب قائد الثورة السورية الكبرى الذي تعالى على كل المكاسب الشخصية في سبيل وحدة وكرامة وحرية الوطن، فانتزع الاحترام من العدو قبل الصديق، وأضاف بأن الثقافة والفنون التي تخلّد المجاهدين الذين علّمونا أن ما أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، هي موروث حضاري يشير إلى أن الشعوب الحية تخلّد أبطالها، وتعيش على مناقبهم، وتسير على خطاهم بكل فخر.

وبيّن مدير ثقافة السويداء باسل الحناوي لـ “البعث” أن مهرجان سلطان الأطرش للإبداع الثقافي بدورته السادسة يأتي تقديراً لبطولات المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش، القائد العام للثورة السورية الكبرى، ورفاقه المجاهدين على امتداد الوطن الذين صنعوا بتضحياتهم المجد، لافتاً إلى أن الثقافة كانت ولاتزال الحاجة العليا للبشرية، والشعب السوري المبدع الذي أعطى الإنسانية أول محراث، وأول نول نسيج، وأول أبجدية، وأول مقطوعة موسيقية، وأول منحوتة فنية، هو نفسه الذي قدم بالأمس ويقدم اليوم قوافل الشهداء دفاعاً عن كرامة الوطن المعشوق، وإعلاء لرايته المنسوجة من سواد العيون ومداد الدم الطهور.

وأدت فرقة شهرزاد السورية عروضاً تعبيرية راقصة تضمنت ثقافات عدد من الشعوب والمحافظات السورية، كما جسّدت صوراً من تاريخ الجهاد الوطني بأسلوب فني متقن، وتم افتتاح معرضين: الأول من نقابة الفنانين التشكيليين، والثاني توثيقي ضم عدداً كبيراً من الوثائق التاريخية النادرة التي جمعها وشرح عنها المترجم والمؤرخ كمال الشوفاني.

كما يتضمن المهرجان العديد من النشاطات، منها مسير من بستان الباشا باتجاه صرح شهداء الثورة السورية الكبرى، ووضع اكليل من الزهر على الضريح، ثم زراعة أشجار بأسماء المجاهدين: سلطان الأطرش، صالح العلي، إبراهيم هنانو، محمد الأشمر، حسن الخراط، في حديقة الصرح، وتزيين المكان بنتاج ورشة التنوير التابعة لفريق مهارات الحياة في مديرية ثقافة السويداء، بالإضافة إلى انطلاق مسير الخيول من نادي الفروسية باتجاه ساحة تشرين إلى ساحة المحافظة إلى دوار الملعب البلدي وصولاً إلى قصر الثقافة.

ومن الفعاليات ندوة: “المثقفون في الثورة السورية الكبرى”، يشارك فيها الدكتور فندي أبو فخر، وكمال الشوفاني، وندوة بعنوان: “التراث وعلاقته بالفن في جبل العرب”، يشارك فيها د.غسان عبود، ود. زينة أبو الفضل، ود. صونيا علم الدين، وندوة بعنوان: “ملحمة وادي السرحان، وثائق وأشعار”، يشارك فيها الدكتور عباس فرج، والدكتور نايف شقير، وأمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: أكرم عريج، جودي العربيد، سهيل أبو فخر، فواز خيو، منصور حرب هنيدي، بالإضافة إلى حفل فني موسيقي لفرقة معهد فريد الأطرش للموسيقا، وحفل فنون شعبية تقدمه فرقة جمعية العاديات.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: أسامة الحمود، ثناء نصر، علوش عساف، فرحان الخطيب، الدكتور هشام الحناوي، وأمسية موسيقية غنائية تقدمها فرقة انساميل بقيادة الفنان بسمان حرب، واليوم الرابع يتضمن يوماً ثقافياً لمجلس محافظة السويداء، ويختتم المهرجان باستعراض راقص تقدمه فرقة شام للفنون بقيادة الفنان عمر ناصر، وتكريم المشاركين. وتقام فعاليات المهرجان في المركزين الثقافيين في مدينة السويداء، وبلدة القريا.