نقيب شركات التخليص في الأردن يرحب بقرار إلغاء العمل بنظام ” باك تو باك” في معبري جابر ونصيب

عمان – محمد شريف الجيوسي

ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة، الجهود الحكومية والأمنية المبذولة لتطبيق قرار رئاسة الوزراء، إلغاء العمل بنظام “باك تو باك” لما له من أهمية في تسهيل مرور الشاحنات من معبر حدود جابر ـ نصيب .

وبين أبو عاقولة في بيان له اليوم الخميس، أن القرار سمح بدخول الشاحنات القادمة والمغادرة من وإلى سورية ولبنان، ما يسهل عملية النقل، وتقليل وقت التبادل.

وطالب أبو عاقولة بتخفيض الرسوم المرتفعة، التي يفرضها الأردن وسورية على الشاحنات، والذي ينعكس على ارتفاع التكاليف، ويؤدي إلى ارتفاع سعر البضائع، داعياً إلى الإسراع في افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية، وإعادة العمل فيها كالسابق، لاستقطاب التجار وتنشيط الحركة في المنطقة الحدودية.

وشدد أبو عاقولة على أهمية إعادة النظر بالآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة، في ما يخص الفحوصات الطبية، التي تطلبها من السائقين، ما يسبب تأخير مرور الشاحنات، مطالبا بالسماح للتجار بإجراء فحص كورونا واحد فقط، لكل من يغادر ويعود إلى الأراضي الأردنية خلال 10 أيام، لضمان عدم تأخرهم في المناطق الحدودية.