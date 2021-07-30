إخماد حريق امتد من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة أكوم بريف حمص

لليوم الثالث على التوالي، تستمر حرائق شمال لبنان بالتهام مساحات شاسعة من الأحراج، حيث اقتربت من منازل السكان وتوسعت نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سورية.

وأخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص مدعومة بعناصر من الجيش العربي السوري الحريق، الذي امتد مساء أمس الأول من الأراضي اللبنانية باتجاه أطراف قرية أكوم في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، بالكامل.

وأشار مدير الدفاع المدني اللواء سعيد العوض إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل وتتم حاليا عمليات التبريد مشيرا إلى أن الآليات تعمل على إنشاء خط نار فاصل على الحدود السورية اللبنانية. ولفت إلى مشاركة حوامات الجيش العربي السوري بعملية إخماد الحريق، إضافة إلى جنود الجيش العربي السوري ومؤازرة من فرق الإطفاء الأخرى، حيث تم استدعاء وحدات وعربات من دمشق وريفها إلى مكان الحريق.

وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الحرائق خرجت عن السيطرة في منطقة جبل أكروم، وتوسعت رقعة النار ليلا بشكل كبير في محلة قرنة الديبة، واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها سكانها تحسباً من تغير اتجاه الرياح ليلاً واندفاعها باتجاههم.

وتعمل فرق الدفاع المدني والمتطوعين على الأرض وطوافات للجيش اللبناني من الجو، على محاولة إخماد النيران، حيث تم تركيب بركة مياه في أحد الحقول القريبة من موقع الحريق.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر اقتراب الحريق من منازلهم.

من جهة أخرى، عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف أحد المتطوعين الذي أصيب بحال اختناق بفعل تنشق الدخان، وتم نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، كما عمل على إجلاء عدد من الأشخاص من منازلهم.

وكانت الحرائق التي اندلعت منذ 3 أيام أدت إلى مقتل شخص واحد من المتطوعين كان يعمل على المساعدة بإخماد النيران.