إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد انقطاع تجاوز 38 يوماً

تمت عصر اليوم إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد انقطاع دام لثمانية وثلاثين يوماً نتيجة إيقاف تشغيل المحطة من قبل المحتل التركي.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أنه تم تشغيل المحطة بطاقة 10 آبار و4 مضخات في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم حيث من المتوقع أن تصل المياه إلى خزانات الحمة ظهر يوم غد وفي حال امتلاء الخزانات سيتم ضخ المياه إلى المشتركين في مدينة الحسكة. ولفت إلى أن عدم تشغيل باقي الآبار في المحطة ناتج عن عمليات سرقة لبعض المستلزمات والمعدات وستعمل ورشات الصيانة في حال عدم منعها من الدخول إلى إجراء الصيانة وزيادة عدد الآبار وكميات المياه المنتجة تباعاً.

يشار إلى أن مشروع مياه علوك يحوي 34 بئراً و 12 مضخة أفقية وينتج في الأحوال الطبيعية كمية 70 ألف متر مكعب من المياه في اليوم.

يشار إلى أن المحتل التركي أوقف العمل بمحطة مياه علوك خمساً وعشرين مرة منذ أن دنست قواته مدينة رأس العين شمال محافظة الحسكة.