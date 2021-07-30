«التنمية» الآسيوي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا- المحيط الهادئ

قال بنك التنمية الآسيوي إنه من المتوقع أن تنمو اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة منخفضة نسبياً هذا العام، حيث يعرقل تجدّد تفشي وباء فيروس كورونا التعافي في المنطقة، وذلك وفق ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

وخفض البنك، ومقره مانيلا، توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة إلى 2. 7% خلال عام 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة في نيسان الماضي، بمعدل نمو 3. 7%. ورفع البنك توقعاته بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد في2022 من 3. 5% إلى 4. 5%.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك، ياسويوكي ساوادا: تعافي اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ من جائحة كورونا يتواصل، رغم أن المسار لا يزال غير مستقر في ظل تجدّد تفشي وباء كورونا، وظهور طفرات جديدة والتوزيع غير المتساوي للقاحات.

ويتركز التفشي الأخير لفيروس كورونا بصورة أساسية في مناطق بجنوب آسيا وجنوب شرقي القارة والمحيط الهادئ، حيث أعادت الدول فرض إجراءات وقيود لاحتواء الوباء، وفقاً لما ذكره البنك في تحديث لتقريره السنوي بشأن توقعات التنمية الآسيوية.

وبالنسبة لشرق آسيا، أشار التقرير إلى أن دول المنطقة تمكّنت من “السيطرة على الفيروس بصورة كبيرة”. وأضاف التقرير “توزيع اللقاحات يتقدّم في كثير من الدول، ولكن آسيا النامية لا تزال بعيدة عن تحقيق مناعة القطيع”، مشيراً إلى أن “تقدم توزيع اللقاحات يسير بوتيرة متفاوتة في أنحاء المنطقة”.

ورغم أن الصين وعدة اقتصادات صغيرة تمكّنت من توزيع 50 جرعة أو أكثر لكل 100 شخص، فإن معظم اقتصادات المنطقة قامت بتوزيع أقل من 15 جرعة، أي دون المعدل العالمي 2. 39 جرعة.

ورفع البنك توقعاته بشأن نمو اقتصاد شرق آسيا إلى 5. 7%، بعدما توقع في نيسان الماضي نموه بمعدل 4. 7%. وأبقى البنك على توقعاته بشأن معدل النمو في المنطقة خلال عام 2022 عند 1. 5%. كما رفع البنك من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد وسط آسيا خلال العام الحالي من 4. 3% إلى 6. 3%. وتوقع البنك نمو اقتصاد جنوب آسيا بنسبة 9. 8% خلال العام المالي 2021، بعدما توقع في أبريل الماضي معدل نمو 5. 9%. وأرجع خفض توقعاته إلى موجات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لمعدل نمو جنوب آسيا في 2022 من 6. 6% إلى 7%. وخفض البنك توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد جنوب شرقي آسيا خلال العام الحالي من 4. 4% إلى 4%، في ظل إعادة فرض بعض الدول قيود مكافحة فيروس كورونا.

ورفع البنك توقعاته بالنسبة لمعدل نمو المنطقة في 2022 من 1. 5% إلى 2. 5%. كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو اقتصادات منطقة المحيط الهادئ من 4. 1% إلى 3. 0% خلال العام الحالي، في الوقت الذي شدّدت فيه فيجي إجراءات مكافحة فيروس كورونا، في حين رفع البنك من توقعاته للنمو خلال العام المقبل من 8. 3% إلى 4%.

( وكالات)