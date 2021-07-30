السباعي وصباغ يتفقدان موقع الحريق في المدينة الصناعية ويطلعان على واقع العمل في المحطة الحرارية

حلب – معن الغادري

تفقد ا‎لرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي اليوم الجمعة يرافقه وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ وأمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب المنشأة الصناعية في المدينة الصناعية في الشيخ نجار المتخصصة بصناعة الدهانات والتي تعرضت أمس الخميس إلى نشوب حريق في كامل المنشأة والمؤلفة من 3 طوابق تحتوي على أطنان من من الجبيبات البلاستيكية والمواد الكيماوية لتحضير الدهانات والقابلة للإشتعال ، بالإضافة إلى مستودع للوقود في قبو المنشأة ، وتابع الرفيق السباعي أعمال فرق الإطفاء والدفاع المدني التي ساهمت بإخماد الحريق بشكل كامل ، وأعمال إزالة الأضرار ومخلفات الحريق .

وأسف الرفيق عضو القيادة المركزية لهذا الحادث المؤسف وللخسائر البشرية والمادية ، متمنياً على الجهات المعنية متابعة التحقيقات والتأكد من أسباب الحريق واتخاذ كل الإجراءات الإستباقية لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً ، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والحيطة واتباع إجراءات السلامة العامة .

و أوضح مدير الدفاع المدني بحلب العميد “مازن حراق” أن الحصيلة النهائية التي تعرضت لها منشأة ” الشمرجي ” لصناعة الدهانات في المدينة الصناعية بلغت /4/ وفيات وإصابة /7/ أشخاص بحروق متفاوتة ، وتم اسعافهم إلى مشفى الرازي ، مبيناً أنه تم إخماد الحريق بالكامل في ساعات الصباح الأولى من اليوم .

كما اطلع الرفيق السباعي والوزير صباغ على نسب الانجاز في مشروع المحطة الكهروضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار والتي سيتم وضع جزء منها بالخدمة في في بداية الشهر الأخير من العام الحالي باستطاعة 5 ونصف ميغا واط ، حيث قدم مدير المدينة الصناعية المهندس حازم عجان شرحا مفصلا عن واقع الاستثمار في المدينة.

وفي سياق منفصل تفقد الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية في حزب البعث العربي الإشتراكي رئيس المكتب الإقتصادي المركزي ووزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور زياد صبحي صباغ ،وأمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب ، المحطة الحرارية بحلب واطلعوا على الأعمال المنجزة في تأهيل المجموعتين في المحطة واستمعوا من الفنيين إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجههم وصعوبة تأمين قطع الغيار اللازمة .

شارك بالجولة رئيس مكتب العمال الاقتصادي في فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد ربيع النبهان وعدد من المعنيين .