بيع أول نسخة من كتاب قوانين كرة القدم

بيعت نسخة نادرة من كتاب قوانين كرة القدم وضعها نادي شيفيلد الإنجليزي عام 1859 في مزاد مقابل 65900 ألف يورو في لندن حسبما أعلنت دار المزادات الدولية ساثبيس. وتعد هذه النسخة واحدة من النسختين الوحيدتين المعروفتين من الإصدار الأول من قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم والتي تطورت على أساسها كرة القدم الحديثة، وأشارت ساثبيس إلى أنه تمت طباعة النسخة المباعة من قبل نادي شيفيلد الذي تأسس في عام 1857، ويعتبر أقدم نادٍ لكرة القدم في العالم.

وتقدم الصفحات الـ16 من الكتيب أول نسخة مقننة لهذه الرياضة وتم العثور عليه بحالة جيدة في سجل قصاصات يجمع ذكريات شيفيلد، وجاءت هذه النسخة على ذكر تطور القوانين، مع شروحات مكتوبة بخط اليد، وملحق مطبوع، يؤكد على حظر “ركل” الكرة باليد أو “دفعها”، وهو ما كان مسموحاً به سابقاً.

وأضافت دار المزاد: “لعب النادي دوراً حاسماً في تطوير اللعب الحديث: “الركلة الحرة غير المباشرة، والركلة الركنية والعارضة هي ابتكارات من شيفيلد”، والتي كانت أيضاً أول تعبير عن ثقافة كرة القدم الحديثة”.

ويحتوي الكتيب على توقيع بالقلم الرصاص لوليام بيكر، أحد أفضل لاعبي شيفيلد، وعضو في لجنته، والذي وافق على المسودة النهائية للقوانين في 21 أكتوبر 1858، تمت طباعتها في العام التالي وتوزيعها على جميع أعضاء النادي، بحسب ما أفادت دار المزاد، أما النسخة الوحيدة الأخرى المعروفة فكانت موجودة في أرشيف النادي، والتي بيعت في تموز 2011، مقابل 881 ألف جنيه إسترليني.

وقال أخصائي الكتب والمخطوطات في دار ساثبيس، جابرييل هيتون: “هذه القطعة الاستثنائية من التاريخ الرياضي تعيدنا مباشرة إلى أصول “اللعبة الجميلة”، منذ أكثر من 160 عاماً”.