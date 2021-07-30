تشرين ومنتخبنا الشاب يقصان شريط افتتاح دورة “الوفاء والولاء”

اللاذقية- خالد جطل

تنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة النسخة “21” لدورة “الوفاء والولاء” الكروية التي يقيمها نادي تشرين احتفاء بانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية، بمشاركة ثمانية فرق وزّعت على مجموعتين، وضمّت الأولى فرق تشرين ومنتخب شباب سورية والشرطة وعفرين، والثانية فرق حطين والاتحاد والفتوة وبانياس بديلاً عن فريق الحرجلة الذي اعتذر عن المشاركة. ويقصّ شريط الافتتاح الرسمي للبطولة تشرين حامل لقب النسخة الماضية والمتوّج باللقب خمس مرات بلقاء منتخبنا الوطني للشباب بطل نسخة عام 2012، ويسبق المباراة حفل افتتاح مبسط.

رئيسُ نادي تشرين طارق زيني بيّن لـ”البعث” أهمية الدورة الأغلى على قلوب السوريين والتي تأتي احتفاء بانتخاب الرئيس الأسد وضمن احتفالات شعبنا بأداء القسم الدستوري، وامتثالاً لشعار “الأمل بالعمل”. وأشار زيني إلى أن الدورة كانت وستبقى لخدمة كل فرق سورية كونها تعتبر محطة تحضير مهمة للفرق المشاركة قبل دخول منافسات الدوري، وتصبّ في خدمة منتخب الوطن الذي نتمنى له التوفيق في الوصول إلى المونديال.

وكان فريق تشرين قد أنهى تحضيراته لدخول الدورة بقيادة مدربه الجديد الكابتن طارق الجبان الذي أكد أن الدورة تأتي بالوقت المناسب قبل بدء منافسات الدوري، حيث سيدافع البحارة عن لقبهم وعينهم على النجمة الخامسة بتاريخ النادي، والثالثة على التوالي، وهي فرصة لتحقيق الانسجام بين لاعبي الفريق الذين تمّ التعاقد معهم والوقوف على التشكيلة النهائية للفريق ليبدأ رحلة دفاعه عن اللقب بقوة.

وضمن منافسات الدورة يلتقي غداً الفتوة مع الاتحاد وحطين مع بانياس، على أن يلعب يوم الأحد منتخبنا للشباب مع الشرطة وتشرين مع عفرين، وتقام مباراتان يوم الاثنين تجمعان الاتحاد مع بانياس وحطين مع الفتوة، ويختتم الدور الأول للمجموعة الأولى يوم الثلاثاء بلقاء يجمع منتخبنا الشاب مع عفرين وتشرين مع الشرطة، فيما يلعب يوم الأربعاء بانياس مع الفتوة وحطين مع الاتحاد.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة في السادس من آب القادم، حيث يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وتليها مباراة أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويقام نهائي البطولة يوم الأحد 8 آب على أرض استاد الباسل.