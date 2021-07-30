30, تموز, 2021 - 5:52 مساءً

جريدة البعث

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حلب تستقبل 400 طالب وطالبة من مناطق سيطرة الإرهابيين لتقديم امتحانات الدورة الثانية بفرعيها العلمي والأدبي

أخبار صحيفة البعث    0

حلب – معن الغادري:

وصل اليوم الجمعة عبر معبر التايهة في الريف الشرقي لمحافظة حلب  نحو /400/طالب وطالبة برفقة مشرفيهم إلى مراكز الاستضافة في حي مساكن هنانو بمدينة حلب، لتقديم امتحانات الدورة الثانية- التكميلية –  للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتي ستبدأ يوم الأحد القادم .

وأوضح مدير تربية حلب إبراهيم ماسو أنه تم تجهيز مراكز الاستضافة بشكل لائق وتأمين كافة مستلزمات الإقامة من كهرباء وماء وغذاء ، بالإضافة إلى فريق طبي للإشراف عليهم صحياً .

وأشار ماسو إلى أنه سيتم تقديم جلسات الدعم النفسي ودروس التقوية والمراجعات للطلاب الوافدين ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية ، حيث تم تخصيص فريق طبي من دائرة الصحة المدرسية ومن مديرية صحة حلب لتقييم الحالات الصحية للطلاب الوافدين ، بالإضافة إلى تأمين باصات خاصة من شركة النقل الداخلي لإيصالهم إلى مراكز إقامتهم

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