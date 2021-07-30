طراب الجمباز عينه على ست ميداليات في بطولة آسيا

البعث- محمود جنيد

يواصل بطل الجمباز الحلبي الواعد عبد الله طراب استعداداته لبطولة آسيا للشباب التي تستضيفها الصين بداية من الثاني والعشرين من تشرين الأول المقبل.

وبيّن طراب الذي التقته “البعث” في صالة الفيحاء للجمباز بدمشق، حيث ينتظم بمعسكره التدريبي الداخلي تحت إشراف المدربين سهيل كردي وعمار النونو، أن أمور التحضير تسير بصورة إيجابية ودون منغصات على مدار المدة الطويلة للمعسكر التي زادت ولأول مرة عن السنة، ما أسهم باستقراره التدريبي وتطور مستواه. وأكد طراب أنه يبذل قصارى جهده في التدريبات واضعاً نصب عينيه تحقيق ست ميداليات على جميع مسابقات الأجهزة التي سيشارك فيها، وهو الطموح والهاجس الذي يسير وفقه.

من جانبه، عضو اتحاد الجمباز مصطفى الحاج كشف لـ”البعث” عن مساعي الاتحاد لتأمين معسكر خارجي للاعب في كازان الروسية، كنقلة إيجابية في مسيرته التحضيرية.

