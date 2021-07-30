قائد الجيش اللبناني: لن نسمح تحت أي ظرف بإغراق البلد بالفوضى

أكد قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، أنه لن يسمح تحت أي ظرف بإغراق البلد بالفوضى وزعزعة أمنه. وقال عون، لمناسبة عيد الجيش اللبناني الـ 76، إن “عيوننا ساهرة على الحدود لمواجهة خطر العدو الإسرائيلي، الذي رفع مؤخراً وتيرة تهديداته للبنان، وهدد بشن حرب جديدة وضرب صيغة العيش المشترك، كذلك الإرهاب الذي يتحيّن الفرص لمحاولة الظهور مجدداً.

وأضاف عون: “يحلّ الأول من آب هذا العام ولبنان يقف على عتبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ المشؤوم، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومالية هي الأقوى في تاريخنا الحديث، وسط استمرار تفشّي وباء كورونا، ورغم الأزمات المتلاحقة، والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين، بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم، وتوجّه للعسكريين بالقول: “كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي، الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى لمساندتكم ودعمكم”.

وتابع عون قائلاً: “لا تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم، فلبنان أمانة في أعناقنا، ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره”. وأضاف: “تحديات إضافية سوف تعترضنا، كونوا على أهبة الاستعداد لمواجهتها بكل حكمة وصبر وتأنٍ. لا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا، ولا تسمحوا للمصطادين في الماء العكر بتحقيق مآربهم”، وأردف مشدداً “كونوا يقظين لمواجهة هذه التحديات التي تضاف إليها مكافحة المخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية”، وأكّد أن “الجيش سيبقى صمّام الأمان للوطن، والعمود الفقري الذي يستند إليه كيان الدولة”، طالباً من العسكريين عدم الاهتمام “بالاتهامات ولا الإشاعات”.