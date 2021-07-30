قفزة جديدة بالإصابات في عواصم العالم

تقرير إخباري

في أسوأ موجة من كوفيد-19 منذ ظهوره في تايلاند، تواصل الإصابات بالفيروس الارتفاع، إذ سجلت زيادة قياسية من الإصابات والوفيات، بلغت 17669 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 561030، فضلاً عن 165 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4562.

يعزا تعرض تايلاند في الأسابيع الأخيرة لأسوأ تفشٍ للوباء -إلى حدّ كبير- إلى انتشار متحول دلتا الفيروسي، الأمر الذي دفع كمبوديا إلى إغلاق نقاط التفتيش الحدودية مع تايلاند وفرض إغلاق في العديد من المقاطعات على طول الحدود.

وقع رئيس وزراء كمبوديا “هون سين” على أمر يحذر المتواجدين في المناطق المتضررة من مغادرة منازلهم والتجمع في مجموعات، وقال: “يهدف الإغلاق المؤقت إلى منع الانتقال المجتمعي لمحول دلتا كوفيد الجديد”.

وفي طوكيو، أفاد منظمو الأولمبياد بأنه تمّ رصد 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بألعاب طوكيو، وهي أعلى زيادة يومية متعلقة بالحدث منذ الأول من تموز الجاري، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 193 حالة.

بدوره، حذّر كبير المستشارين الطبيين في اليابان “شيجيرو أومي” من أن البلاد تواجه أخطر وضع لها منذ بداية انتشار الوباء، داعياً الحكومة إلى ضرورة إرسال رسالة أكثر وضوحاً وقوة حول المخاطر المتزايدة التي تحدق بالبلاد. وأضاف أمام لجنة مختصة أن أكبر أزمة هي أن المجتمع لا يشترك في الشعور بالمخاطرة.

وجاءت تصريحاته بعد أن سجلت طوكيو رقماً قياسياً يومياً من الإصابات، حيث سجلت طوكيو 3177 إصابة جديدة بـ كوفيد-19 يوم الأربعاء الفائت.

كما أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن تسجيل رقم قياسي للإصابات اليومية بكوفيد-19 يوم الخميس الفائت، وذكرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان أنه تمّ تسجيل 239 حالة إصابة جديدة منقولة محلياً خلال 24 ساعة حتى مساء الأربعاء الماضي بعد إجراء حوالي 111 ألف اختبار.

وقالت بيريجيكليان في مؤتمر صحفي: “بناء على هذه الأرقام، يمكننا أن نفترض فقط أن الأمور من المرجح أن تزداد سوءاً قبل أن تتحسن نظراً لعدد الأشخاص المصابين في المجتمع”.

كما أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بعودة معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا للارتفاع مجدداً في ألمانيا، إذ سجلت 3520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 10 أشخاص.

وبحسب إحصائيات المعهد، ارتفع معدل الإصابات بشكل حاد في الأسابيع الثلاثة الماضية، إذ بلغ المعدل يوم الخميس الفائت 16 مقارنة بـ 4.9 في 6 حزيران الماضي.

سمر سامي السمارة