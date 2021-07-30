مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد.. السفير السوري يشارك بمراسم تنصيب رئيس البيرو المنتخب

باسم السيد الرئيس بشار الأسد وحكومة الجمهورية العربية السورية، قدّم سفير سورية في كاراكاس خليل بيطار التهاني لرئيس البيرو المنتخب بيدرو كاستييو خلال مراسم تنصيبه رئيساً لبلاده.

ونقل السفير بيطار خلال مشاركته بحفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامته رئاسة جمهورية البيرو للوفود المشاركة، تمنيات القيادة السورية للرئيس كاستييو بالنجاح ولبلده المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره شكر الرئيس كاستييو حكومة الجمهورية العربية السورية على تلبيتها الدعوة والمشاركة في حفل ومراسم نقل السلطة العليا في بلاده، وحمّل السفير بيطار أطيب تحياته للرئيس الأسد والقيادة في سورية وتمنياته للشعب السوري بالسلام والتقدّم.

وكان كاستييو تحدّث في كلمة قصيرة أمام المدعوين ركّز فيها على أهمية التعاون بين الدول وحل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية، داعياً إلى وقف سباق التسلح، والاستعاضة عن ذلك بالاستثمار في التربية والتعليم لما فيه خير الشعوب وتقدمها.

وعلى هامش الحفل التقى السفير بيطار بوزير الخارجية النيكاراغوي دينيس مونكادا، الذي عبر عن احترامه وتقديره لقيادة سورية وشعبها، كما التقى بكل من الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس وبمدير عام إدارة أمريكا اللاتينية والكاريبي في وزارة الخارجية المكسيكية مارتن الونسو بوريغو، اللذين عبرا عن تقديرهما لسورية قيادة وشعباً.

يشار إلى أن الرئيس المنتخب كاستييو من مواليد 1969 وهو مدرس نقابي وسياسي، فاز بالانتخابات التي جرت مؤخراً في البيرو، والتي خاضها مرشحاً عن حزب “البيرو الحرة” اليساري، ضد مرشّحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري.