الجزائر توقف عمل قناة العربية لممارستها التضليل الإعلامي

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم سحب اعتماد قناة العربية التابعة للنظام السعودي في الجزائر لممارستها التضليل الإعلامي.

وذكرت وكالة واج الجزائرية أن وزارة الاتصال قررت سحب اعتماد قناة العربية بسبب عدم احترامها قواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب.

وكانت العربية من بين قنوات أخرى كثيرة مارست التضليل الإعلامي للرأي العام من خلال تزييف الحقائق وفبركة الأخبار والفيديوهات عند تناولها للأحداث في دول في المنطقة على مدى السنوات الماضية وخاصة في سورية وذلك خدمة لمصالح القوى الاستعمارية.