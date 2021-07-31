السباعي يترأس اجتماعاً موسعاً لهيئتي مكتبي الاقتصادي في فرعي المدينة والجامعة للحزب
حلب – معن الغادري
ترأس الرفيق عمار السباعي عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب الإقتصادي المركزي اليوم اجتماع هيئتي مكتبي الاقتصادي الفرعيين في فرع حلب للحزب وفرع الجامعة .
وتمحورت النقاشات حول العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية والمعيشية ، وطالبت المداخلات ضرورة العمل على تخفيف الازدحام على وسائل النقل الداخلي، وضبط موضوع الأمبيرات ومراقبة عملها، وتغذية الآبار على مدار الساعة بالشبكة الكهربائية من أجل توزيع المياه على المواطنين وتأهيل البنية التحتية، وإجراء عقود للجرارات لدعم الإنتاج، وبناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب القبول الجامعي.
الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب تحدث بإسهاب عن الواقع الاقتصادي والظروف الراهنة ودوافع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية من قبل دول الشر والعدوان ، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تستوجب تكاتف الجهود وزج الطاقات وتوظيفها في خدمة الوطن والمواطن وتطبيق شعار الأمل بالعمل سلوكاً و واقعاً ملموساً ومعاشاً ، وبما يسهم في دفع العملية الانتاجية في مختلف القطاعات ، وطلب الرفيق السباعي من المعنيين متابعة العمل بكل تفاصيله وبما يخدم الصالح العام وتحمل المسؤوليات مشيراً إلى أن تعديل القوانين والتشريعات أمر طبيعي ومنطقي لمواكبة المتغيرات والمتبدلات وبما يتناسب مع الواقع الراهن والمرحلة القادمة
وأكد الرفيق السباعي أن جميع المقترحات والمطالب سيتم طرحها في المكتب الاقتصادي المركزي وستكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب
من حانبه أشار الرفيق زياد صباغ وزير الصناعة إلى أن القطاع الصناعي يواجه عقوبات وصعوبات لكن رغم ذلك نحاول العمل ووضع البدائل والخطط وتأمين المواد الأولية بالتنسيق مع القطاع الحكومي.
وتخلل الاجتماع بعض الردود لعدد من مديري المؤسسات الاقتصادية والخدمية على تساؤلات ومداخلات أعضاء هيئتي المكتبين ، وشدد الرفيق السباعي على ضرورة المتابعة والمعالجة الفورية لكافة القضايا .
حضر الاجتماع الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة ومعنيون .
تصوير – يوسف نو