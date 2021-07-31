السباعي يترأس اجتماعاً موسعاً لهيئتي مكتبي الاقتصادي في فرعي المدينة والجامعة للحزب

حلب – معن الغادري

ترأس الرفيق عمار السباعي عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب الإقتصادي المركزي اليوم اجتماع هيئتي مكتبي الاقتصادي الفرعيين في فرع حلب للحزب وفرع الجامعة .

وتمحورت النقاشات حول العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية والمعيشية ، وطالبت المداخلات ضرورة العمل على تخفيف الازدحام على وسائل النقل الداخلي، وضبط موضوع الأمبيرات ومراقبة عملها، وتغذية الآبار على مدار الساعة بالشبكة الكهربائية من أجل توزيع المياه على المواطنين وتأهيل البنية التحتية، وإجراء عقود للجرارات لدعم الإنتاج، وبناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب القبول الجامعي.

الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب تحدث بإسهاب عن الواقع الاقتصادي والظروف الراهنة ودوافع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية من قبل دول الشر والعدوان ، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تستوجب تكاتف الجهود وزج الطاقات وتوظيفها في خدمة الوطن والمواطن وتطبيق شعار الأمل بالعمل سلوكاً و واقعاً ملموساً ومعاشاً ، وبما يسهم في دفع العملية الانتاجية في مختلف القطاعات ، وطلب الرفيق السباعي من المعنيين متابعة العمل بكل تفاصيله وبما يخدم الصالح العام وتحمل المسؤوليات مشيراً إلى أن تعديل القوانين والتشريعات أمر طبيعي ومنطقي لمواكبة المتغيرات والمتبدلات وبما يتناسب مع الواقع الراهن والمرحلة القادمة

وأكد الرفيق السباعي أن جميع المقترحات والمطالب سيتم طرحها في المكتب الاقتصادي المركزي وستكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب

من حانبه أشار الرفيق زياد صباغ وزير الصناعة إلى أن القطاع الصناعي يواجه عقوبات وصعوبات لكن رغم ذلك نحاول العمل ووضع البدائل والخطط وتأمين المواد الأولية بالتنسيق مع القطاع الحكومي.

وتخلل الاجتماع بعض الردود لعدد من مديري المؤسسات الاقتصادية والخدمية على تساؤلات ومداخلات أعضاء هيئتي المكتبين ، وشدد الرفيق السباعي على ضرورة المتابعة والمعالجة الفورية لكافة القضايا .

حضر الاجتماع الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة ومعنيون .

تصوير – يوسف نو