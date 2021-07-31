القوات المسلحة اليمنية تعرض تفاصيل عملية “النصر المبين 2”

عرض المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم السبت، تفاصيل عملية “النصر المبين” بمرحلتها الثانية، والّتي أدّت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء.

وقال سريع، في بيان له، إنّ “سلاح الجو المسير نفّذ 19 عملية، منها عمليات استطلاعية وأخرى قتالية استهدفت مواقع داعش والقاعدة بمشاركة وحدات مختلفة من القوات اليمنية المسلحة”، لافتاً إلى أنّ “القوة الصاروخية نفّذت 13 عملية استخدمت فيها صواريخ من طراز بدر وكذلك طراز سعير”.

وأضاف سريع أنّه تمّ “تكبيد داعش والقاعدة خسائر كبيرة، إذ بلغ عدد القتلى من تلك العصابات 160 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب”، مشيراً إلى نجاح القوات المسلحة في “إعطاب وإحراق عشرات الآليات وغنم كميات مختلفة من الأسلحة خلال العملية”.

كما أكّد سريع أنّ القوات المسلحة “باشرت بالتعاون مع السلطات المحلية بإعادة تطبيع الحياة في كافة المناطق المحررة”.

وقال سريع إنّ “تحالف العدوان شنّ أثناء تنفيذ عملية النصر المبين 67 غارة، فيما حصلت العصابات التكفيرية على كميات مختلفة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة والذخائر”.