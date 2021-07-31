ملف الاستثمارات الرياضية.. الاتحاد الرياضي يتحرك!!

دمشق – البعث

طلب رئيس اتحاد الرياضي العام من رؤساء اللجان التنفيذية بالمحافظات موافاة الاتحاد بمذكرة تفصيلية حول عقود الاستثمار العائدة للمكتب التنفيذي بالسرعة الممكنة، موضحين فيها الإشكالات القانونية التي تعيق عملية بدلات الاستثمار لعدد من المنشآت الرياضية ليصار إلى إحالتها للدراسة من قبل لجنة مشكلة من وزارات العدل والمالية ومجلس الدولة والاتحاد الرياضي العام، وتكون مهمتها إيجاد الآلية القانونية التي تتيح إعادة التقييم لهذه البدلات بما يحقق مصلحة الاتحاد بتقاضي بدلات استثمار عادلة.

وأمهل رئيس الاتحاد اللجان التنفيذية في المحافظات مدة عشرة أيام من أجل رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء اللازم أصولاً.

الجدير بالذكر أن “البعث” كانت فتحت ملف الاستثمارات لأندية ريف دمشق قبل تاريخ هذا الكتاب بيوم واحد، وقد طرح التحقيق المنشور استثمارات نادي عرطوز مثالا، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر بقانون الاستثمار الرياضي وهذا ما جاء بكتاب رئيس الاتحاد الرياضي.