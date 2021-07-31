تربية دير الزور تستعد للدورة الثانية بمراكز امتحانية في المدينة.. فقط

دير الزور – وائل حميدي

أنهت مديرية تربية دير الزور كافة استعدادتها الخاصة بامتحان الدورة الثانية للشهادة الثانوية بكافة فروعها بعد أن اتخذت قرارا بإجراء امتحانات الدورة الثانية في مركز المدينة فقط ، مُلغيةً بذلك افتتاح المركز الامتحاني الوحيد في الريف، والذي سبق وافتتحته في مدينة الميادين لتخفيف مشقة السفر على الطلبة، حيث جاء قرار الإلغاء نظراً لقلة أعداد الطلبة المتقدمين من الريف، وسعياً من المديرية لضبط وحُسن سير العمليات الامتحانية.

وكانت دائرة امتحانات دير الزور قد أنهت عمليات التسجيل للطلاب المتقدمين وفق حصيلة نتائجهم في الامتحات الأول، حيث فتح باب التسجيل بُعيد صدور نتائج الامتحانات العامة. وبحسب مدير تربية دير الزور جاسم الفريح فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في الدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي ٣٥٥٣ طالباً وطالبة، منهم ١٣٢٦ في الفرع الأدبي، والباقي للفرع العلمي، وهؤلاء سيُقدمون امتحاناتهم في ٢٢ مركزاً امتحانياً للشهادة الثانوية ضمن مركز المدينة، فيما ستحتضن امتحانات الشهادة الثانوية الفنية والمهنية ٣٠٠ طالباً وطالبة .

رئيس دائرة الامتحانات محمود عبد العزيز بيّن بدوره أن الدائرة أنهت كافة التجهيزات المطلوبة الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تنفيذاً للبروتوكول الوزاري المُقرر، حيث قامت الدائرة بتأمين كافة مواد التعقيم ،إضافة لتزويد المراكز المفتتحة بأجهزة المسح الحراري.

يُذكر أخيراً أن مديرية أوقاف دير الزور خصصت مركزين لاستقبال الطلبة من الريف، وذلك تخفيفاً عليهم لعبء الآجارات ولمنحهم مزيداً من الاستقرار خلال تقديمهم لامتحاناتهم.