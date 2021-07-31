سورية تشارك في أولمبياد الرياضيات التوافقية الإيراني

شارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري للمرة الأولى اليوم في منافسات أولمبياد الرياضيات التوافقية الإيراني الذي تم تنظيمه عن بعد بمشاركة العديد من الدول.

وأشارت هيئة التميز والإبداع في بيان إلى أن 17 طالباً وطالبة من أعضاء الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الرياضيات شاركوا في اختبارات هذا الأولمبياد (المستوى المتقدم) من خمسة مراكز امتحانية موزعة في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس وعلى مدى خمس ساعات متواصلة.

وتعتبر هذه الدورة الأولى لهذا الأولمبياد حيث أقامت إيران النسخة التجريبية منه العام الماضي وتأتي المشاركة السورية فيه لتعزيز وجود الفرق الوطنية في مختلف المسابقات العلمية الدولية.