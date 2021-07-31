عون: الجيش اللبناني يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الجيش اللبناني يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية ويبقى العين الساهرة على سيادة لبنان.

وقال عون في كلمة له اليوم السبت بمناسبة عيد الجيش اللبناني إن الجيش سيبقى العين الساهرة على الوطن وحماية الحريات والمؤسسات وأسس الدولة الديمقراطية التي يجتمع في كنفها اللبنانيون من مختلف الطوائف والمذاهب والدفاع عنها وحماية لبنان ومؤسساته الدستورية.

ولفت عون إلى أن عيد الجيش اللبناني بمعانيه الوطنية وقيمه وأبعاده المعنوية والتاريخية لا يمكن أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي بذلت في مختلف المراحل والظروف كل التضحيات في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان.

ودعا عون في ختام كلمته اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان.