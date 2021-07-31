غداً.. 161596 طالباً وطالبة يتقدّمون لامتحانات الثانوية العامة بدورتها الثانية

دمشق- ميس خليل:

تنطلق غداً الأحد الدورة الامتحانية الثانية 2021 لطلاب شهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة، حيث بلغ عدد المسجلين 161596 طالباً وطالبة بين محسّن أو مكمّل موزعين على 888 مركزاً امتحانياً.

مديرية الامتحانات في وزارة التربية أكدت أن العدد الإجمالي للطلاب المسجلين للشهادة العامة بفرعيها الأدبي والعلمي بلغ 144908 طلاب منهم 40361 طالباً مكملاً و104547 طالباً محسناً موزعين على 733 مركزاً امتحانياً بواقع 227 مركزاً للفرع الأدبي و506 للعلمي.

كما جهزت الوزارة 132 مركزاً لاستقبال طلاب الشهادات الثانوية المهنية بمختلف فروعها الصناعية والتجارية والنسوية و23 مركزاً لطلاب الثانوية الشرعية، حيث تم تخصيص 61 مركزاً امتحانياً للمتقدمين لامتحانات الثانوية الصناعية والبالغ عددهم 8404 من الطلاب والطالبات، منهم 3869 طالباً محسناً و4535 طالباً مكملاً.

وبلغ عدد المراكز الامتحانية المخصصة لامتحانات الثانوية التجارية 40 مركزاً تستوعب 5339 طالباً وطالبة 2263 منهم يتقدمون بصفة محسن و3076 بصفة مكمل، ويتوزع 1635 طالباً وطالبة لامتحانات الثانوية النسوية على 31 مركزاً منهم 485 طالباً محسناً و1150 طالباً مكملاً، إضافة إلى 1310 من طلاب الثانوية الشرعية منهم 649 محسناً و661 مكملاً.

مدير امتحانات تربية دمشق محمد صافية امتحانات أكد لـ “البعث” أن عدد الطلاب المسجلين في دمشق لجميع الفروع 18998 بعدد مراكز بلغ 117 مركزاً، إضافة إلى تجهيز مركز صحي للحالات الطارئة وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات (الحركية، وللمكفوفين والصم)، وبين أنه تم الاجتماع مع رؤساء المراكز بحضور مدير التربية بحيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات الامتحانية والتوجيهات والملاحظات الصادرة عن الوزارة وتوفير الجو المناسب والهادئ لأبنائنا الطلاب خاصة وأن غالبية المتقدمين للدورة التكميلية هم من الطلاب المتفوقين الحريصين على تحسين درجاتهم ومعدلهم.

وكانت وزارة التربية أعلنت عن وصول أكثر من ٤٠٠ طالب عبر معبر التايهة برفقة مشرفيهم إلى مراكز الاستضافة في مدينة حلب، لتقديم امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، فيما لم تسمح المجموعات الإرهابية المسلحة للطلاب المتواجدين في مناطق سيطرتها في محافظة إدلب من الخروج عبر معبر ترمبة في مدينة سراقب.