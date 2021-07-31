مديريات التربية تستكمل إجراءات الامتحانات.. والوزير طباع: الاتصالات لن تقطع!

“البعث” – محافظات

أنهت مديريات التربية في المحافظات كافة الاستعدادات لامتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية بكافة فروعها.

وأكد وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور دارم طباع أنه لن يتم قطع الاتصالات بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا في الدورة التكميلية التي تبدأ غداً، وسيكون القطع ما بين الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك خلال فترة إيصال الأسئلة فقط ولن يكون هناك قطع للاتصالات بعد هذه الفترة، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن ذلك.

أكثر من 20 ألف طالباً وطالبة بدمشق

وبلغ عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية من الفرع العلمي في دمشق ١٣٥٦٩ طالباً وطالبة موزعين على ٨٤ مركزاً، بينما وصل عدد طلاب التعليم الثانوي المسلجين من الفرع الأدبي ٥٥٠٩ طلاب موزعين على ٣٥ مركزاً، بينما بلغ عدد الطلاب المسلجين للثانوية الشرعية ٢٤٢ طالباً وطالبة موزعين على مركزين امتحانيين، في حين بلغ طلاب التعليم المهني ١٩٣٩ طالباً وطالبة موزعين على ٩ مراكز.

وأكد مدير التربية سليمان اليونس على الطلاب الالتزام بالتعليمات الامتحانية وعدم اصطحاب الهواتف النقالة، لافتاً إلى أن المديرية على أتم الاستعداد في أي وقت لحل أي إشكال يعترض سير امتحان الأبناء الطلبة متمنياً لهم امتحانا جيداً ومستقبلاً زاهراً .

٢٣ ألف طالب وطالبة بريف دمشق

وفي ريف دمشق، بين مدير التربية ماهر فرج أن نحو 23 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلبات لتقديم الدورة الثانية ضمن المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لاستقبالهم ضمن 136 مركزاً امتحانياً، وتم تكليف رؤساء للمراكز وأمناء سر، وتوزيع دعوات المراقبة، موضحاً أن الدعوات تتم بشكل الكتروني عن طريق برنامج خاص ولا يوجد أي تدخل بشري في توزيع دعوات المراقبة إنما يقتصر دور الموظف على إدخال البيانات، لافتاً إلى الجهود الحثيثة والتعاون الكبير مع كافة الجهات المعنية بنجاح العملية الامتحانية، ومع قيادة الشرطة في حماية وضبط سير الامتحانات العامة وتسهيل نقل الأسئلة وأوراق الإجابة بين المناطق في موعدها المحدد، مشيراً إلى اتباع نفس الآلية المتبعة في الدورة الأولى من حيث طباعة الأسئلة، مما خفف أعباء وتكاليف النقل لاسيما في المحافظات البعيدة.

وأوضح مدير التربية أنه تم تخصيص مركز صحي لاستقبال الطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية لا تسمح بتقديم الامتحانات مع أقرانهم، بعد الكشف الطبي عليهم من قبل أطباء الصحة في المديرية وارفاق التقارير الخاصة بالحالة، مشدداً على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا في كافة المراكز حيث تعقم بشكل يومي عقب انتهاء الامتحان.

11163 طالباً وطالبة في حماة

وفي حماة (ذكاء أسعد)، أوضح مدير التربية في حماة يحيى عبد الغني منجد أنه تم تجهيز المراكز الامتحانية للدورة الثانية وتشكيل رؤساء المراكز وأمناء السر والمراقبين وتوزيع المهام عليهم.

وبحسب منجد، بلغ عدد الطلبة المتقدمين للدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية بكافة فروعها 11163 طالباً وطالبة منهم 2534 من الفرع الأدبي و7221 من الفرع العملي، مشيراً الى أن العدد الكلي للمراكز الإمتحانية بلغ 88 مركزاً في كافة مدن المحافظة (السقيلبية، سلحب، سلمية، محردة، مصياف وصوران)، ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا لضمان سير العملية الإمتحانية بشكل سليم وهادئ ومريح، مشدداً على ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي لضمان سلامة الطلاب والإداريين والمراقبين كتجنب الإزدحام وتعقيم الأيدي والالتزام بالنظافة وارتداء الكمامة.

دير الزور: مراكز امتحانية في المدينة.. فقط

وفي دير الزور (وائل حميدي) أنهت مديرية التربية كافة استعدادتها الخاصة بامتحان الدورة الثانية للشهادة الثانوية بكافة فروعها بعد أن اتخذت قرارا بإجراء امتحانات الدورة الثانية في مركز المدينة فقط ، مُلغيةً بذلك افتتاح المركز الامتحاني الوحيد في الريف، والذي سبق وافتتحته في مدينة الميادين لتخفيف مشقة السفر على الطلبة، حيث جاء قرار الإلغاء نظراً لقلة أعداد الطلبة المتقدمين من الريف، وسعياً من المديرية لضبط وحُسن سير العمليات الامتحانية.

وكانت دائرة امتحانات دير الزور قد أنهت عمليات التسجيل للطلاب المتقدمين وفق حصيلة نتائجهم في الامتحات الأول، حيث فتح باب التسجيل بُعيد صدور نتائج الامتحانات العامة. وبحسب مدير تربية دير الزور جاسم الفريح فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في الدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي ٣٥٥٣ طالباً وطالبة، منهم ١٣٢٦ في الفرع الأدبي، والباقي للفرع العلمي، وهؤلاء سيُقدمون امتحاناتهم في ٢٢ مركزاً امتحانياً للشهادة الثانوية ضمن مركز المدينة، فيما ستحتضن امتحانات الشهادة الثانوية الفنية والمهنية ٣٠٠ طالباً وطالبة .

رئيس دائرة الامتحانات محمود عبد العزيز بيّن بدوره أن الدائرة أنهت كافة التجهيزات المطلوبة الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تنفيذاً للبروتوكول الوزاري المُقرر، حيث قامت الدائرة بتأمين كافة مواد التعقيم ،إضافة لتزويد المراكز المفتتحة بأجهزة المسح الحراري.

يُذكر أخيراً أن مديرية أوقاف دير الزور خصصت مركزين لاستقبال الطلبة من الريف، وذلك تخفيفاً عليهم لعبء الآجارات ولمنحهم مزيداً من الاستقرار خلال تقديمهم لامتحاناتهم.

4691 طالباً وطالبة بالحسكة

وفي الحسكة (عبد العظيم العبد الله)، استكملت مديرية التربية تحضيراتها وترتيباتها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية في الدورة الثانية، مع تجهيز وتعقيم مراكزها الامتحانية في مدينتي الحسكة والقامشلي، بالإضافة لعقد عدة اجتماعات مع المعنيين على العملية الامتحانية للالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

وأكدت مديرة التربية إلهام صورخان أنه تم تسجيل 4691 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية للدورة الثانية، منهم 4206 طالبا للشهادة الثانوية بفرعيها الادبي والعلمي، و439 طالبا للفرع المهني، اما طلاب الشرعية فعددهم 46 طالبا، مشيرة إلى تجهيز 31 مركزا امتحانياً في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقد تم تعقيمها وتنظيفها بشكل كامل مع الإشراف والمتابعة لعمليتي التنظيف والتعقيم.

وأوضحت صورخان أن أكثر من اجتماع عقد في مديرية التربية للكوادر المعنية على العملية الامتحانية بهدف قراءة التعليمات الوزارية مجددا المتعلقة بالامتحانات،مع ضرورة تحقيق العدالة في المراكز والقاعات، مع توفير الهدوء التام للطلاب.