معاذ إدريس يطلق أغنيته الجديدة “تفاءل بالخير”

أطلق الفنان السوري معاذ إدريس أغنية جديدة بعنوان “تفاءل بالخير” من كلمات فادي مرجان وألحان هادي كريم وتوزيع وميكس وماسترينغ راين، ويقول مطلع الأغنية: “شريكة حياتي نورتي بيتي، عمري بحلاكي والله حليتي، قالولي تفاءل بالخير، تفاءل بالخير تلاقيه، لما بالخير تفاءلت أنتِ عليي طليتي”، ويشار إلى أن آخر أغنياته أطلقها خلال شهر أيار الماضي وهي أغنية “لوز ملبس” من كلمات فادي مرجان وألحان حسان عيسى وتوزيع وميكس وماسترنغ راين.

الجدير بالذكر أن معاذ إدريس مطرب وعازف عود، فاز بجائزة أجمل صوت على قناة mbc عام 2001، أطلق ألبومه الأول مع شركة “روتانا” عام 2002، وفي رصيده أكثر من 30 أغنية خاصة، وهو سفير فخري لمنظمة عرب أمريكا في الولايات المتحدة.