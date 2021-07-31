4691 طالباً وطالبة للدورة الثانية بالحسكة

الحسكة – عبد العظيم العبد الله

استكملت تربية الحسكة تحضيراتها وترتيباتها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية في الدورة الثانية، مع تجهيز وتعقيم مراكزها الامتحانية في مدينتي الحسكة والقامشلي، بالإضافة لعقد عدة اجتماعات مع المعنيين على العملية الامتحانية للالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

وأكدت مديرة التربية إلهام صورخان أنه تم تسجيل 4691 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية للدورة الثانية، منهم 4206 طالبا للشهادة الثانوية بفرعيها الادبي والعلمي، و439 طالبا للفرع المهني، اما طلاب الشرعية فعددهم 46 طالبا، مشيرة إلى تجهيز 31 مركزا امتحانياً في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقد تم تعقيمها وتنظيفها بشكل كامل مع الإشراف والمتابعة لعمليتي التنظيف والتعقيم.

وأوضحت صورخان أن أكثر من اجتماع عقد في مديرية التربية للكوادر المعنية على العملية الامتحانية بهدف قراءة التعليمات الوزارية مجددا المتعلقة بالامتحانات،مع ضرورة تحقيق العدالة في المراكز والقاعات، مع توفير الهدوء التام للطلاب.