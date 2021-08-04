استئناف حركة الشحن في مركز حدود جابر مع سورية

عمان – محمد شريف الجيوسي

قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية ضيف الله أبو عاقولة إنه تبلغ رسمياً اليوم الأربعاء بالموافقة على عودة حركة الشحن القادم والمغادر في مركز حدود جابر مع سورية، كما كانت الحركة طبيعية قبل الإغلاق في مركز جمرك جابر للشحن.

وأضاف أبو عاقولة في بيان : “بخصوص الوارد والصادر للأردن من سورية ولبنان، ما زال العمل جاريا على نظام “باك تو باك” لإشعار آخر مؤقت”.

يذكر أن مصدراً أردنياً مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية كان قد أعلن يوم السبت الماضي، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سورية “مؤقتا” أمام حركة البضائع والركاب؛ نتيجة التطورات الأمنية، وأن المعبر سيُعاد فتحه حال توفر الظروف الملائمة لذلك.