الاحتلال يعتقل طفلاً في سلوان.. ويهدم  16 منشأة تجارية في حزما بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء طفلاً فلسطينياً في القدس المحتلة أثناء اقتحامها حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم ثلاثة فلسطينيين شمال شرق الخليل في الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بعد أن اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات.

وتتعرض بلدة حزما التي تقع في مركز الضفة الغربية ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها لانتهاكات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم وذلك في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأة زراعية في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية وجرّفت أراضي محيطة بها.

وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة القريبة من المنطقة الأثرية في البلدة وهدمت منشأة زراعية وجرّفت الأرض المحيطة بها ودمّرت شبكة المياه فيها.

وفي الضفة أيضاً، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمس منشآت زراعية جنوب بيت لحم.

وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة (شعب سلطان) في أراضي قرية وادي رحال وهدمت خمس منشآت زراعية.

وهدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم منازل ومنشآت زراعية في منطقة الأغوار وذلك في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف الأغوار في طوباس معتز بشارات أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات خربة ابزيق ومنطقة (ذراع عواد) شمال حاجز الحمرا بالأغوار وهدمت 22 منزلاً ومنشأة زراعية واستولت على جرارات زراعية ومركبات خاصة.

في غضون ذلك، بدأ أربعة أسرى فلسطينيون اليوم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وتضامناً مع الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، أن أربعة أسرى وهم براء عيسى وطه الطروة ومالك السعدة وقاسم مسالمة بدؤوا إضراباً عن الطعام تضامناً مع الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لجرائم وممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم ولاسيما الإهمال الطبي المتعمّد.

وأشارت الهيئة إلى أن 18 أسيراً آخر يواصلون إضرابهم عن الطعام لمدد مختلفة وأقدمهم سالم زيدات الذي يخوض معركته منذ 24 يوماً ومحمد اعمر ومجاهد حامد لليوم الـ22 ومحمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة لليوم الـ21 وماهر دلايشة لليوم الـ16 وعلاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي ومحمد خالد أبو سل وأحمد عبد الرحمن أبو سل وأحمد نزال لليوم الـ15 ومقداد القواسمة لليوم الـ14 ومحمد نوارة لليوم الـ11 ويوسف العامر لليوم السابع وأحمد محامرة لليوم الخامس