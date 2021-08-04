“الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص” في ملتقى البعث للحوار بدمشق

دمشق-البعث:

أقامت قيادة فرع دمشق للحزب، صباح اليوم، ندوة حوارية بعنوان: “الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص”، وذلك ضمن فعاليات ملتقى البعث للحوار، بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع دمشق للحزب وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء المكاتب التنفيذية وحشد من الرفاق البعثيين وفعاليات شعبية.

وشارك في الندوة الرفاق اللواء محمد عباس واللواء محمد حسن العلي والدكتور زياد قدور، والذين تناولوا عدّة محاور، أكدت على أن الجيش العربي السوري تبنّى منذ تأسيسه القضايا العربية العادلة، وخاصة قضية فلسطين “القضية المركزية، وحمل الرسالة بكل أمانة، إضافة إلى مهامه الأساسية في الدفاع عن الوطن، ومكافحة الإرهاب حتى تحرير كافة الأراضي السورية من رجسه، مشددين على أن قواتنا المسلحة ستبقى مصدر فخر واعتزاز لأبناء سورية، ورمزاً للشرف والوطنية والإخلاص.

وتحدّثوا عن قيم الشهادة ومعانيها، وأشاروا إلى أن رجال الشمس والمدافعون عن الوطن كانوا وسيبقون عنواناً لوجودنا، حيث امتزجت دماؤهم بثرى الوطن، فأثمر نصراً مؤزراً على الإرهاب وداعميه، وأكدوا أن تلاحم الجيش مع الشعب والقيادة هو ما صنع الانتصارات.

وعبّر الحضور عن اعتزازهم بعيد الجيش، الذي يعتبر من أهم المناسبات الوطنية لما له من رمزية ومعاني، مؤكدين على المضي خلف هذا الجيش الباسل حتى تحرير كل شبر من أرض سورية من دنس الإرهاب، معاهدين الله والوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد على بذل كل التضحيات لتبقى سورية، كما كانت، قوية منيعة على من عاداها.