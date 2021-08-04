الاتحاد التونسي للشغل لـ “البعث”: العلاقات مع سورية عائدة حتماً إلى سابق عهدها

البعث – خاص:

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف القائم وتتعامل بندّية مع العالم الخارجي، وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سورية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي في تصريح خاص بـ “البعث” أن هذه القطيعة مع سورية فرضتها منظومة الإخوان، بعد ثورة 14 كانون الثاني، وهي غير معترف بها من قبل الشعب التونسي الذي ما زال يساند سورية الصامدة والمقاومة، والتي على أراضيها تم إفشال اخطر مخطط رجعي لتفتيت سورية وإلحاقها بليبيا والعراق.

وأضاف الشفي أن مواقف الاتحاد لم ولن تتأثر بأي ضغوطات داخلية أو خارجية، ومن بين هذه المواقف ضرورة عودة العلاقات مع سورية، وحتما ستعود إلى سابق عهدها، لأن الشعبين التونسي والسوري هما في الأصل شعب واحد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها اتحاد الشغل التونسي بعودة العلاقات مع سورية،وقد سبق أن أصدر أكثر من بيان وأشرف على أكثر من وقفة ومسيرة دعما لسورية وشعبها في وقوفها في وجه الحرب الأطلسية الأردوغانية الوهابية التي تستهدفها.