مهرجان صلنفة السياحي الثاني

اللاذقية- نورا جولاق

تقيم وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية فعاليات مهرجان صلنفة بدورته الثانية، وذلك يوم غدٍ الخميس ويستمر لمدة أسبوع، ويتضمن المهرجان سوقاً شعبياً يشارك فيه أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، إضافة إلى بعض المشروعات المنتجة للمواد الغذائية والزراعية.

وذكر غفاري عباس مدير دائرة الترويج في مديرية السياحة باللاذقية أن تنظيم هذا المهرجان يأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة بدعم وتنمية الواقع السياحي، ما يساهم في تفعيل وتنشيط الحركة السياحية في ريف الحفة وتعزيز مكانته كوجهة سياحية، مضيفاً أن الهدف من السوق الشعبي المفتتح هو دعم المجتمعات المحلية وإيجاد منافذ بيع وتسويق للمنتجات المحلية واليدوية وزيادة الدخل من عملية الإنتاج.

وعن التحضيرات للمهرجان أشار عمار بدور رئيس بلدية صلنفة إلى أن البلدية مستمرة في التجهيزات والاستعدادات لاحتضان فعاليات المهرجان السياحي، حيث جنّدت كافة إمكانياتها البشرية للعمل ليلاً نهاراً من أجل التجهيز لإنجاح هذا المهرجان.