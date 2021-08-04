ندوة علمية حول وهن العظام وأمراض المفاصل

دمشق – بسام عمار:

أقامت الرابطة السورية لأطباء الصحة العامة وطب المجتمع بالتعاون مع الرابطة السورية لمكافحة وهن العظام والرابطة السورية لأمراض المفاصل اليوم ندوة حول “تطور مستجدات مكافحة وهن العظام وإمراض المفاصل” في فندق الشام بدمشق.

نقيب الأطباء الدكتور كمال عامر أوضح أن النقابة تهتم بالعلم والبحث العلمي والتواجد الدائم مع أعضائها، الذين كان التميز والإبداع صفاتهم وحافظوا عليها طيلة العقود الماضية وحولوها إلى عمل وطني وعلمي خلاق، طوروا من خلاله البحث العلمي الطبي والذي ظهرت نتائجه علاجات وابتكارات للعديد من الأمراض خففت آلام المرضى ورفعت من المكانة الطبية لسورية، مشيراً إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية واستهداف البنى التحتية للقطاع الصحي ومنظوماته والحصار الاقتصادي الظالم بقي القطاع الصحي صامدا يقوم بدوره الوطني بفضل جهود وتضحيات أطبائه والعاملين فيه والدعم الكبير المقدم من القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد منوها إلى أن استمرار هذا القطاع بعمله يؤكد أن ارادة السوريين لن تهزم واصرارهم على متابعة الحياة، وأضاف ان موضوع البحث العلمي الطبي من الموضوعات الهامة والتي يجب أن تكون على سلم الأولويات كونها العمود الفقري للتطور الطبي وأحد مقاييس التطور، والنقابة تؤكد دائما على ضرورة ايلاء هذا الموضوع كل الاهتمام والدعم، وهي مستعدة لتقديم العون لإنجاح هذا الأمر وما تم القيام به من ندوات ومؤتمرات كانت غاية في الأهمية لجهة موضوعاتها والتوصيات التي تم التوصل اليها ولكونها تمت في ظروف خاصة، والندوة اليوم تصب في هذا الإطار كونها تناقش موضوعاً طبياً غاية في الأهمية ويمس حيات الكثير من المواطنين، مؤكداً على دور الروابط الطبية في دعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الصحي المجتمعي لجهة تقديم الخدمات الطبية والاستشارات.

بدوره أشار الدكتور احمد ديب دشاش رئيس رابطة أطباء الصحة العامة والمجتمع إلى أهمية موضوع الندوة ودورها في تطوير البحث العلمي حيث أن هناك ازدياد بعدد المصابين بوهن العظام والمفاصل لمتوسطي العمر وآثارها السلبية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، منوها إلى انه يمكن تجاوز آثارها من خلال التشخيص المبكر والعلاج مبينا أن التشاركية الطبية تحقق الكثير من الفوائد ولا بد من تعزيزها لخدمة المجتمع.

وستناقش الندوة العديد من المحاضرات الخاصة بموضوعها لجهة المستجدات فيها وطرق العلاج ودور التشخيص والعلاج وواقع المرض عند الاطفال.

وعلى هامش الندوة افتتحت الدكتور سلوى عبد الله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال رئيسة رابطة مكافحة وهن العظام ونقيب الأطباء المعرض الطبي التخصصي باصابات العظام والمفاصل والذي تشارك فيه عشرات الشركات الوطنية.