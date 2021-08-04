70 بالمئة من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

حذر البنك الدولي من أن نحو 70 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يعد بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي جراء العدوان بقيادة النظام السعودي عليه منذ أكثر من ست سنوات.

وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن النزاع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخلياً.

وأشار التقرير الدولي الى أنه أسفر أيضاً عن تدمير الاقتصاد اليمني حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ عام 2015 ما وضع أكثر من 80 بالمئة من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

وكان البنك الدولي قدر في مطلع حزيران الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء العدوان السعودي بنحو 8 مليارات ونصف المليار دولار.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات أممية من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار منبهة من أن هذا البلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب استمرار العدوان السعودي عليه.

ميدانياً، ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 72 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم “إن من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والتحيتا والجاح”. كما أشار المصدر إلى رصد 13 خرقاً بقصف مدفعي و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.