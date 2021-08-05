تفجيرات إرهابية تطال 14 برجاً لنقل الطاقة الكهربائية في العراق

تعرّضت أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى شمال العراق لاعتداءات إرهابية طالت 14 برجاً خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية في بيان اليوم أن “الحرب على الأبراج وخطوط نقل الطاقة أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية عبر سلسلة تفجيرات ممنهجة تستهدف قدرات وإمكانات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية واستنزاف بنيتها التحتية”، وأضافت: “إن إرهابيين هاجموا أمس الخط الناقل بين كركوك والقيارة في محافظة نينوى بعبوات ناسفة ما تسبب بسقوط خمسة أبراج، كما هاجموا الخط الناقل بين الدور وحقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين ما أدى إلى خروجه من الخدمة”، ولفتت إلى أن منفذي الاعتداءات يعمدون لإيذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير شبكات نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين، صفاء الجنابي، لوكالة الانباء العراقية، إنّ “عدداً من أبراج نقل الطاقة الكهربائية التي تُغذّي شرق صلاح الدين تعرّضت للتدمير، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق شرق صلاح الدين”، مؤكداً أنه “سيتم الكشف والعمل على العوارض”.

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى”انقطاع الكهرباء بشكلٍ تامٍ في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد”، واصفاً الاستهداف “بالهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة”.

وفي 28 حزيران من العام الحالي، قالت وزارة الكهرباء العراقية: إن “هجوماً إرهابياً تبناه تنظيم “داعش” استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا”.

وشهد العراق انقطاعاً شبه تام للكهرباء، يوم 2 تموز الماضي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ50 درجة.

في سياق متصل أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” نفذ هجمات ضد المدنيين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة في محافظة بابل.

بدورها أعلنت الشرطة العراقية إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في سامراء.