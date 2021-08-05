كوفي كوين عملة مشفرة بنكهة القهوة

مع انتشار ظاهرة سوق العملات المشفرة، والتي تعددت تسمياتها حظي عشاق القهوة بعملة تخص مشروبهم المفضل وهي “عملة القهوة” Coffe coin والتي تجمع بين عالمي القهوة والعملات الافتراضية.

وعملة القهوة تم إطلاقها منذ نحو شهر من قبل شركة ميناسول البرازيلية كأول عملة مشفرة مدعومة بالقهوة في العالم، وتم عرضها لأول مرة على منصة متخصصة تحت اسم Exchange Stonoex، بحيث تصبح كل عملة قهوة تساوي كيلوجراماً من سلعة البن الأخضر. ونظراً لأن حبوب القهوة يتم تنظيمها من قبل السوق، فإن القيمة المكافئة لعملة القهوة تتبع نفس الأساس التجاري للقهوة. ويتم تحديث بيانات العملة من خلال رمز يتم الحصول عليه من قبل المهتمين بالاستثمار ما يجعل ميناسول هي المسؤولة عن دعم العملة الرقمية، حيث يضمن مخزونها حجم عملات القهوة في السوق.

وكانت عملة القهوة قد شهدت ارتفاعاً بأكثر من 35% في شهرها الأول بدعم من موجة الصقيع في البرازيل وطلب المستثمرين، لكنها تراجعت من 18 ريالاً برازيلياً إلى 16.5 ريالاً في مطلع تداولات الأسبوع الحالي. كما شهد سوق البن ارتفاعا بنسبة 31.5% في الفترة ذاتها.

وعلى عكس العملات المشفرة الأخرى التي ليس لها مرجع مادي لقيمتها فإن عملة القهوة يمكن استبدالها في المستقبل، أي تغيير العملة الافتراضية بما يقابلها من القهوة المادية.