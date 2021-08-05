وزير الأوقاف يكرّم قامتين علميتين ومتفوقي دار الأمان والثانويات الشرعية في طرطوس

طرطوس- وائل علي:

احتفاءً بأبناء الشهداء المتفوقين من طلاب دار الأمان وطلاب الثانويات الشرعية الحائزين على المراتب الأولى، وتقديراً وتكريماً لقامتين علميتين ودينيتين وفكريتين في محافظة طرطوس، هما فضيلة الشيخ الأستاذ مجد الدين يونس وفضيلة الشيخ الأستاذ محمد علي يونس، أقامت وزارة الأوقاف، بحضور وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبدالستار السيد والرفيق أمين فرع طرطوس للحزب محمد حسين والمحافظ صفوان أبو سعدى وفعاليات حزبية ورسمية ودينية وشعبية، حفلاً تكريمياً.

وزير الأوقاف قال في كلمة بهذه المناسبة: وسط جو العلم والتعليم وفي ميدان الفكر والأدب، أحبت وزارة الأوقاف أن تكرّم قامتين علميتين وثقافيتين كبيرتين تفتخر بهما محافظة طرطوس ممن تركوا عظيم الأثر وجليل الفكر ووضعوا بصمتهم في الأدب والشعر، في التفسير والتفكير، في محبة الناس وقضاء حاجاتهم، رغم مرض أجسادهم إلا أن هممهم تعانق العلياء، أرادوا أن يعلموا الدين فعلّموه بسلوكهم وأخلاقهم قبل أقوالهم و خطبهم، لا يأفل نجمهم بل يزهر علمهم و يسمو فضلهم، وأشار إلى أن فضيلة مجد الدين يونس صاحب الفكر الحر والقلم الباسق والجنان الواثق، صاحب الشعر الجميل والدواوين الذاخرة، والكلمات الفاخرة، والشيخ الأستاذ محمد علي يونس صاحب موقف الحق ونبرة الصدق، تربّت على يده الأجيال، وفاضت بخيره الأعمال، واقتبس منه المتعلمون وتتلمذ بين يديه الناهلون جمع الأدب واللغة مع الدين والفكر، فصاغ تفسيره الجليل للقرآن الكريم الذي تشرفت بطباعته وزارة الأوقاف.

وأكد السيد على رسالة وزارة الأوقاف من خلال دار الأمان لأبناء الشهداء، التي كانت نموذجاً يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه خدمة أبناء الشهداء، الذين لولا تضحيات آبائهم لم تبق سورية، وأضاف: إن النجاح الذي تحققه الدار إنما يأتي بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها الكادر الإداري والتدريسي، الذي تم تكريمه مؤخراً خلال اللقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد..

ثم قام الوزير بتكريم الشيخين الجليلين.

كما تم تكريم الطالبة الأولى على مستوى القطر في التعليم الشرعي فاطمة الزهراء تدمري والحائزتين على المرتبة الثانية والثالثة والطلاب الحائزون على مجموع فوق الـ ٣٠٠ من طلاب دار الأمان في شهادة التعليم الأساسي وهم:

غدير ابراهيم ابن الشهيد العقيد الركن المظلي وائل ابراهيم بمجموع 307.7

الطالبة سارة الطويل ابنة الشهيد المقدم المهندس يعرب الطويل بمجموع 305

الطالب يحيى صيوح ابن الشهيد العميد الركن الطيار عبدالرحمن صيوح بمجموع 302.5

الطالب محمد عيسى ابن الشهيد العقيد الركن ابراهيم عيسى بمجموع 3010

والحائزين على المراتب الثلاثة الأولى في الشهادة الإعدادية الشرعية وهم :

آية محمود قطان/المرتبة الثانية على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الشرعية بمجموع/٤٢٥٦/

إحسان_باسل_الأسطة/المرتبة الثالثة على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الشرعية بمجموع/٤٠٧٩/

فاطمة أسامة حليمة/المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الشرعية بمجموع ٤١٢١/

خالد محمدحليس /المرتبة الثانية على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الشرعية بمجموع ٤٠٤٩/

ليان محمد عبدو /المرتبة الثالثة على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الشرعية بمجموع/٤٠٤١/

الطالبة كندة أحمد أحمد ابنة الشيخ أحمد عبد اللطيف أحمد الحائزة على المجموع التام في شهادة التعليم الأساسي.

وتمّ تكريم كافة طلبة الصف التاسع في دار الأمان لأبناء الشهداء والمتفوقين من أبناء الموظفين في مديرية أوقاف طرطوس.

وقد تضمن الحفل فقرات إبداعية ومسرحية لطلاب دار الأمان كان أبرزها: أغنية “ياسيد المشوار” مهداة من طلاب الدار للسيد الرئيس أداه كورال دار الأمان، ومسرحية “و انجلى الغبار” كتابة وإعداد الشيخ عبد الله السيد، وتمثيل كوكبة من طلاب الدار، وعزف منفرد لكل من الطالبة سندس وسوف ونايا عيد..