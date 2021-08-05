وزير الصناعة يعد بإيجاد حلولٍ لتأمين المازوت للمنشآت الصناعية

دمشق – البعث

وعد وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال زياد صبحي صباغ بالتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول السريعة لتأمين مادة المازوت للمنشآت الصناعية، منوهاً إلى أن الوزارة متابعة لكل ما يتم طرحه من مشاكل ومواضيع من قبل الصناعيين خلال اللقاءات المتكررة.

جاء ذلك على خلفية مطالبة صناعيي الألبسة وزير الصناعة -خلال اجتماعه بهم اليوم- بالعمل على تأمين الوقود للمنشآت الصناعية لاستمرار عملها في ظل ظروف الضعف الكبير الذي تشهده حوامل الطاقة وشح مادة المازوت.

وبيّن صباغ أن الوزارة والقطاع الخاص فريق واحد، ولكل واحد منه حقوقه التي يجب أن يحصل عليها، وواجباته التي يجب أن يؤديها للآخر، وعندما تؤدى الحقوق والواجبات بشفافية من كل المؤسسات والأفراد سيكون هناك أساس للعمل والنهوض الاقتصادي يبنى عليه بشكل صحي وسليم.

من جهتهم طالب الصناعيون بتخفيض الرسم الجمركي على الخيوط القطنية المستوردة، وذلك لعدم توفر الخيط القطني لدى شركات القطاع الحكومي، وعدم توفر كل النمر من الخيوط القطنية المسرحة، والممشطة عند شركات القطاع الخاص مما أدى إلى ارتفاع سعر الخيط القطني المستورد بالسوق المحلية نظراً لندرته.