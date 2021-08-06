احتفالية كرنفالية في حماه بمناسبة أداء القسم الدستوري وعيد الجيش

حماة _ حسان المحمد

احتفت محافظة حماة مساء الخميس بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد القسم الدستوري و بعيد الجيش العربي السوري بمسيرة كرنفالية في ساحة العروبة بعنوان “قسمك وعهدنا ”

و تضمن الاحتفال الكرنفالي فقرات فنية وعسكرية وعروض رياضية وفنية و دبكات شعبية ، وقدمت المؤسسات والدوائر الحكومية عرضاً كرنفالياً يعبر عن عمل كل مؤسسة.. كالجيش العربي السوري و الأمن الداخلي والإطفاء وشركة الكهرباء والمياه والموارد المائية والغزل والنسيج والأسمنت ومديرية الصحة والاتحادات والمنظمات والنقابات المهنية .

إضافة إلى مشاركة وحدات من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي و أبطال جرحى الجيش العربي السوري .

وعبر المشاركون خلال مسيرهم في الكرنفال عن حبهم للوطن مؤكدين دعمهم للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد

حضر الاحتفالية أمين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وقائد الشرطة اللواء جاسم حمد ومعاون وزير السياحة نضال ماشفج واعضاء مجلس الشعب والنقابات والمنظمات والمجتمع الأهلي.