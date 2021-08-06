الرئيس التونسي يعفي ثلاثة ولاة من مناصبهم

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد ثلاثة ولاة من مناصبهم. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن سعيد أصدر أمس قرارات رئاسية تقضي بإنهاء تكليف ولاة كل من ولايات المنستير ومدنين وزغوان.

وكان سعيد أعلن الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مدن عديدة في البلاد كما أعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وشهدت مناطق تونسية مؤخراً مظاهرات حاشدة مناهضة لممارسات حركة النهضة الإخوانية حيث خرجت في مدن الكاف والقيروان وقفصة وسوسة وبنزرت وصفاقس مظاهرات حاشدة للمطالبة بحل الحركة في حين هاجم متظاهرون مقارها مؤكدين أنها تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والفشل في مواجهة تفشى وباء كورونا.