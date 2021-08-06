06, آب, 2021 - 12:55 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

المقاومة الوطنية اللبنانية تعلن قصف محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا

الصفحة الاولى صحيفة البعث    2

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم قصف محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوب لبنان رداً على غاراته الجوية على منطقتي الجرمق والشواكير.

وجاء في بيان للمقاومة نقلته قناة المنار: “عند الساعة الـ 11 والـ 15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان بقصف أراض مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”. ‏

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الاحتلال قصف بالمدفعية مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

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