المقاومة الوطنية اللبنانية تعلن قصف محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم قصف محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوب لبنان رداً على غاراته الجوية على منطقتي الجرمق والشواكير.

وجاء في بيان للمقاومة نقلته قناة المنار: “عند الساعة الـ 11 والـ 15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان بقصف أراض مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”. ‏

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الاحتلال قصف بالمدفعية مناطق متفرقة في جنوب لبنان.