بمشاركة مروحيات الجيش العمل مستمر للسيطرة على حرائق مصياف وتبريدها

كشفت مصادر محلية في محافظة حماه أنه تمت السيطرة على معظم بؤر الحرائق في أحراش مصياف ويجري التعامل مع ما تبقى من حرائق، حيث تم الاستعانة بمروحيات الجيش العربي السوري للمساعدة في إطفاء الحرائق.

وكانت النيران تجددت في الحراج الجبلية بمنطقة كفرلاها عين الخنزير مع امتدادها إلى عين الدورة جنوب غرب مدينة مصياف بعد أن عملت فرق الإطفاء على إخمادها في ساعات الصباح الأولى وإجراء عمليات التبريد مع الاستمرار في مراقبتها.

وذكر مدير الزراعة في حماة عبد المنعم صباغ في أن النيران اندلعت مجدداً في المنطقة المذكورة نتيجة هبوب الرياح الشديدة وانتشار الأعشاب اليابسة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة مشيراً إلى وعورة تضاريس المنطقة والجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق الأمر الذي تطلب إرسال تعزيزات إضافية من آليات وطواقم الاطفاء للتعامل مع الحريق بفعالية أكبر.

وذكرت المصادر المحلية أن الحريق امتد في جبل عين الدورة بسبب شدة الرياح و اقتراب النيران من منازل الأهالي.

واندلع حريق الليلة الماضية في منطقة كفرلاها عين الخنزير وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده مع ساعات الصباح الأولى اليوم غير أن الحريق تجدد بعد الظهر وتعمل وحدات الإطفاء للسيطرة عليه.

وتشهد الأحراج في هذه المناطق سنوياً اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب.