تسجيل صوت لنبضات النجوم في الفضاء

نشر علماء الفيزياء الفلكية في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تسجيلا صوتيا خاصا يحتوي على أصوات النجوم ونبضاتها. وجاء ذلك بعد دراسات واختبارات عدة من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن نبضات النجوم وتسجيل أصواتها.

وبحسب الخبراء في الوكالة الأمريكية، عندما تتحول النجوم الكبيرة إلى حجم عملاق ولون أحمر، تبدأ أصدافها الغازية بالنبض بسبب الحركات الحرارية المستمرة.

وأطلق علماء الفيزياء الفلكية على هذه التذبذبات السطحية “صوت” النجوم، التي هي في المرحلة الأخيرة من تطورها قبل أن تنهار وتتحول إلى شهب.وقام العلماء بتحليل 24 مليون نجم ووجدوا أكثر من 158 ألفا من النجوم النابضة باستمرار.