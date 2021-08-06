رصد ضوء قادم من خلف ثقب أسود عملاق

توصل علماء الفيزياء الفلكية في جامعة ستانفورد الأمريكية لأول مرة في تاريخ علوم الفلك إلى اكتشاف غير مسبوق، عندما رصدوا ضوءا يخرج من خلف ثقب أسود هائل الحجم، رغم كل الحقائق المتعلقة بالثقوب السوداء، حول ابتلاعها كل شيء.

ويقول دان ويلكينز، عالم الأبحاث في جامعة ستانفورد: إن “أي ضوء يدخل الثقب الأسود لا يخرج مجددا، لذلك ينبغي ألا نكون قادرين على رؤية أي شيء خلف الثقب الأسود”. وأكد الباحثون أن رصد انبعاثات ضوئية خلف ثقب أسود عملاق “يثبت نظرية ألبرت آينشتاين النسبية العامة”، التي وضعها قبل أكثر من 100 عام. ويقول العالم روجر بلاندفورد، المؤلف المشارك في البحوث حول هذا الرصد الفريد: “منذ 50 عاما، عندما بدأ علماء الفيزياء الفلكية في التكهن بكيفية تصرف المجال المغناطيسي بالقرب من الثقب الأسود، لم تكن لديهم فكرة أنه في يوم من الأيام قد يكون لدينا تقنيات لمراقبة هذا مباشرة، ورؤية نظرية النسبية العامة لآينشتاين في حالة تطبيق عملي”.